Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla Strada Statale 115, nel tratto tra Modica e Ragusa all’altezza della Dimora Spartivento. Secondo le prime informazioni, lo scontro, avvenuto intorno alle 16.30, ha coinvolto due vetture — un’Audi e una Toyota — che pare si siano scontrate frontalmente.

Le cause e la dinamica esatta dell’impatto sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta sul posto per eseguire i rilievi di rito.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 per prestare soccorso ai feriti. Entrambe le auto hanno riportato danni ingenti. La carreggiata ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia nelle ore successive all’incidente. A gestire il traffico veicolare gli agenti della Polizia Stradale.