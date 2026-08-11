Un giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito lunedì sera in un incidente stradale sulla strada provinciale Vittoria-Acate. Le sue condizioni sono apparse critiche fin dai primi momenti: il personale del 118 intervenuto sul posto ha disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso verso un ospedale specializzato di Messina. I medici si sono riservati la prognosi.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi di rito. Non è ancora chiaro quanti veicoli siano rimasti coinvolti né se ci siano altri feriti.

Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata, il traffico lungo la Vittoria-Acate è rimasto bloccato per diverse decine di minuti. Le indagini delle forze dell’ordine dovranno stabilire le cause esatte dello scontro, avvenuto in tarda serata.