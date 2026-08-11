Sono iniziati i lavori di restauro del prospetto esterno del cimitero comunale di Comiso. L’intervento, finanziato dalla Regione Siciliana con circa 40.000 euro ottenuti dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, punta a fermare il degrado della facciata e le infiltrazioni d’acqua che negli anni hanno causato danni anche alle strutture interne.

La struttura versava da tempo in cattive condizioni: la mancanza di intonaco esterno, consumato dall’usura, aveva aperto la strada alle infiltrazioni di acqua piovana. Il cantiere riguarda non solo il consolidamento della facciata, ma anche il restauro lapideo del portale d’ingresso, dei cantonali e delle lesene laterali — elementi che qualificano il prospetto come bene di interesse monumentale.

I lavori sono stati affidati alla ditta PRO.A.CO, con termine fissato entro la fine del 2026. Alla consegna del cantiere erano presenti il Sovrintendente De Marco, l’assessore Assenza, l’assessore Cubisino, il legale rappresentante dell’impresa e il deputato regionale Giorgio Assenza.

Il sindaco Maria Rita Schembari ha colto l’occasione per tornare su una vecchia questione aperta in città: «La nostra attenzione alla struttura cimiteriale è coerentemente in linea con il principio che tale sito debba restare pubblico, visto che i nostri concittadini avrebbero rischiato di sostenere costi stellari qualora il cimitero fosse stato privatizzato con il project financing a cui l’amministrazione che ci ha preceduto aveva deciso di ricorrere, sostenendo che i posti si sarebbero presto esauriti. I fatti, al contrario, hanno dimostrato che tali previsioni erano infondate».

Schembari ha ricordato anche la realizzazione del nuovo cimitero di Pedalino: «Ne abbiamo realizzato uno ex novo a Pedalino dopo 40 anni di promesse non mantenute, senza alcun aggravio economico o aumento dei costi attuali per i nostri concittadini».

Il finanziamento regionale copre l’intera spesa dell’intervento, senza oneri a carico del bilancio comunale.