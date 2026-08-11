Un nuovo percorso pedonale collega ora la piccola insenatura di Punta di Mola alla spiaggia limitrofa sul litorale di Marina di Ragusa. L’intervento, finanziato con fondi regionali, è già fruibile dai bagnanti ed è il primo elemento completato di un progetto più ampio che prevede lavori su diversi punti della costa ragusana.

Il progetto ha ottenuto un finanziamento regionale da 125.000 euro e comprende una serie di interventi ancora in corso o in programma — dai camminamenti ecologici alle attrezzature per il salvataggio, fino alle strutture per le persone con disabilità motoria.

Il sindaco di Ragusa ha illustrato i dettagli del piano, che era stato presentato in Consiglio Comunale alcune settimane fa. «Tramite un nuovo collegamento pedonale per unire la piccola insenatura alla spiaggia limitrofa, bagnanti e residenti della zona possono già godere di uno spazio costiero più ampio e agevole», ha dichiarato, aggiungendo che l’intervento a Punta di Mola «rientra in un progetto più ampio, che pochi mesi fa ha ricevuto apposito finanziamento regionale di 125.000 euro».

Tra le opere previste, 380 metri di passerelle ecologiche distribuite in dieci aree della costa. I camminamenti non si limiteranno a facilitare l’accesso alla battigia: collegheranno le docce alle scalinate, così da evitare che i bagnanti si sporchino i piedi di sabbia subito dopo essersi lavati. Saranno installate anche due sedie “JOB” per persone con disabilità motoria e boe per delimitare le acque sicure entro 1,60 metri di profondità.

Sul fronte della sicurezza balneare, il progetto prevede la dotazione di due defibrillatori semiautomatici, kit medici, megafoni e misuratori di pressione per il personale di salvataggio. La cartellonistica sarà multilingue e includerà mappe, regole ambientali e indicazioni sui limiti delle acque sicure.

A Punta Braccetto e Passo Marinaro sono in programma erogatori di acqua potabile con docce e lavapiedi a basso consumo, attivabili tramite braccialetti o tessere.