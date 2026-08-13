La consigliera comunale Rossana Caruso aveva segnalato nei giorni scorsi la situazione di criticità relativa alla piazzetta sovrastante il porto turistico di Marina di Ragusa, che da alcuni mesi risulta completamente al buio, creando disagi ai residenti, ai visitatori e alle attività presenti nell’area. Lo scorso mese di febbraio è stata rimossa la torre faro e non è stata più trovata una soluzione per sanare la questione.

Caruso comunica che sono attualmente in corso interlocuzioni tra il porto turistico e il Comune di Ragusa, finalizzate a comprendere le cause del problema e a individuare una soluzione nel più breve tempo possibile. Il porto turistico di Marina di Ragusa, attraverso il proprio direttore, ha manifestato piena disponibilità e interesse affinché la questione sia risolta rapidamente e nel miglior modo possibile.

«Ringrazio il direttore del porto turistico per la disponibilità e la professionalità dimostrata durante il confronto», dichiara la consigliera Caruso. «In questa fase è fondamentale mantenere un dialogo costante e costruttivo, nell’interesse di tutti: cittadini, operatori e visitatori».

Parallelamente, la consigliera annuncia che procederà con una richiesta di accesso agli atti per verificare se, negli ultimi mesi, vi siano state interlocuzioni formali tra il porto turistico e il Comune di Ragusa riguardo alla gestione dell’illuminazione e delle aree pubbliche limitrofe. L’obiettivo è approfondire la situazione e garantire che la piazzetta possa tornare a essere pienamente fruibile nella maniera più sicura e adeguata possibile.

«È doveroso fare chiarezza e assicurare che questi spazi, molto frequentati e simbolici per la nostra comunità, siano gestiti con attenzione e continuità», conclude Caruso.