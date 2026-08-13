L’aeroporto Fontanarossa di Catania ha sospeso tutti i voli in arrivo e in partenza a causa dell’eruzione dell’Etna e della cenere vulcanica immessa in atmosfera. Lo stop è in vigore fino alle 2:00 del 14 agosto: una chiusura che colpisce uno degli scali più trafficati del Mezzogiorno nel pieno dell’esodo estivo di ferragosto.
A disporre la misura è stata la SAC, società di gestione dello scalo catanese, che ha esteso la chiusura del settore B3 dello spazio aereo dopo aver valutato le condizioni di sicurezza legate all’attività eruttiva.
La cenere in quota, anche in concentrazioni apparentemente ridotte, può danneggiare i motori degli aeromobili e compromettere la visibilità: per questa ragione i protocolli internazionali impongono la sospensione immediata delle operazioni.