La presentazione del libro «Il coraggio del male» di Sebastiano Ardita, magistrato e già componente del Consiglio superiore della magistratura, slitta a venerdì 14 agosto alle 19.00 a Sampieri. L’evento era atteso per una data precedente, ma un’improvvisa indisponibilità dell’autore ne ha impedito la partecipazione.
L’appuntamento è confermato nella stessa location prevista: chi si era già organizzato per seguire l’incontro con il procuratore Ardita dovrà semplicemente ricollocarsi di qualche giorno nel calendario ferragostano.
«Il coraggio del male» — pubblicato da Solferino — affronta il tema della criminalità organizzata da una prospettiva interna alla magistratura antimafia. Ardita ha lavorato per anni al fianco di Nino Di Matteo ed è autore di altri volumi dedicati al contrasto alla mafia. L’incontro a Sampieri rientra nella programmazione culturale estiva del territorio.