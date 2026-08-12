Un’auto è uscita di strada nel pomeriggio lungo la strada statale Modica-Pozzallo, scivolando in una scarpata dopo aver perso aderenza sul manto stradale. Il conducente, unico occupante del veicolo — una berlina nera — è rimasto illeso nonostante la violenza dell’impatto e la posizione in cui il mezzo è andato a fermarsi.

A causare la perdita di controllo sarebbe stato un episodio di aquaplaning: la strada era percorsa da un acquazzone intenso che aveva reso l’asfalto particolarmente insidioso nel tratto interessato. Le indagini sul punto esatto dell’incidente e sulla dinamica sono affidate ai carabinieri e agli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi e per mettere in sicurezza l’area.

Sul luogo è arrivata anche un’ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari hanno valutato il conducente, che non ha avuto bisogno di ricovero.

Durante le operazioni di soccorso e di recupero del veicolo, la circolazione nel tratto ha subito rallentamenti.