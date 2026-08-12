Tuoni, pioggia, grandine e raffiche di vento a Modica e in altri Comuni dell’area iblea: L’instabilità termoconvettiva pomeridiana è tornata a colpire i settori interni centro-orientali della Sicilia, con rovesci e temporali isolati previsti dal pomeriggio.

A determinare il fenomeno è il contrasto tra l’anticiclone subtropicale — ancora saldamente posizionato sul Mediterraneo — e il calore accumulato sulle aree interne durante le ore più calde. Lungo le coste il quadro è diverso: niente piogge, ma afa persistente e un disagio climatico che si mantiene su livelli elevati o molto elevati.

Le temperature rimarranno stazionarie e superiori alle medie stagionali. I venti soffieranno da nord-nordovest con intensità debole, ma sono attesi rinforzi localizzati sul Canale di Sicilia occidentale. I mari si presenteranno poco mossi, con lo Stretto di Sicilia occidentale localmente mosso.

Per chi si sposta nell’entroterra ragusano nel pomeriggio di mercoledì — anche solo per raggiungere le zone collinari tra Chiaramonte Gulfi, Giarratana o Monterosso Almo — è consigliabile tenere conto della possibilità di precipitazioni rapide e intense, tipiche dei fenomeni termoconvettivi estivi: brevi, localizzate e difficili da anticipare con precisione.