Rissa nella notte a Scoglitti, frazione balneare di Vittoria. Secondo le prime informazioni intorno alle 00.30 in via Messina, nei pressi del locale “Gabbiano”, è scoppiata una colluttazione che ha coinvolto alcuni migranti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, allertati da residenti e passanti che hanno assistito alla scena.

Quando i militari sono arrivati, la rissa era già terminata da alcuni minuti: nessuno dei partecipanti si trovava più nella zona. Ad avvisare le forze dell’ordine sono stati gli stessi abitanti della via, insospettiti dal trambusto davanti al locale, in una delle strade più frequentate della frazione in questo periodo dell’anno.

I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e chiarire le cause che lo hanno provocato. Al momento non risultano identificazioni né arresti tra i partecipanti alla lite.

L’episodio, durato pochi minuti, ha comunque destato preoccupazione tra i residenti di Scoglitti, che in questi giorni di agosto vive il picco di presenze della stagione estiva. Le indagini dei Carabinieri proseguono per verificare se ci siano stati feriti o danni.