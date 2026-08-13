Proseguono senza sosta, nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, i controlli della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Pozzallo finalizzati a tutelare il corretto utilizzo del demanio marittimo e a contrastare ogni forma di occupazione non autorizzata delle aree destinate alla libera fruizione.

Nella mattinata dello scorso 8 agosto, i militari della Guardia Costiera sono intervenuti lungo la spiaggia del Lungomare Pietre Nere, nel Comune di Pozzallo, dove è stata accertata l’occupazione abusiva di una porzione di arenile libero adiacente a uno stabilimento balneare.

Nel corso dell’attività di controllo è stata individuata un’area di circa 130 metri quadrati di spiaggia libera sulla quale erano state collocate 21 attrezzature balneari, tra ombrelloni e lettini, destinate al successivo noleggio alla clientela dello stabilimento, nonostante l’area interessata fosse esterna a quella assentita in concessione.

Alla luce di quanto accertato, i militari hanno proceduto al deferimento all’Autorità giudiziaria competente del responsabile dello stabilimento balneare, ferma restando la presunzione di innocenza fino all’eventuale accertamento definitivo delle responsabilità.

Nel corso dell’intervento è stato inoltre eseguito il sequestro penale delle attrezzature balneari presenti sull’area, nonché di una trivella meccanica, utilizzata per perforare rapidamente la sabbia e agevolare il posizionamento dei sostegni degli ombrelloni.

Al termine delle operazioni, protrattesi per l’intera mattinata, l’area demaniale occupata è stata completamente sgomberata e circa 130 metri quadrati di arenile sono stati restituiti all’immediata e libera fruizione di cittadini e turisti.

La Guardia Costiera di Pozzallo richiama l’attenzione di cittadini, turisti ed operatori del settore, ribadendo che “l’utilizzazione commerciale di ulteriori porzioni di arenile richiede uno specifico titolo demaniale e non può tradursi in un ampliamento di fatto della superficie concessa a discapito degli spazi destinati alla libera e gratuita fruizione della collettività”.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza predisposto dalla Guardia Costiera di Pozzallo durante la stagione estiva, rinforzato, proprio in vista del periodo di ferragosto.

I controlli proseguiranno lungo tutto il territorio di competenza, esteso per circa 100 km, anche in mare, al fine di garantire il rispetto delle legalità e la salvaguardia della vita umana in mare.