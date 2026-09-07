Le scuole di ogni ordine e grado della Sicilia inizieranno le lezioni martedì 15 settembre 2026 e termineranno giovedì 10 giugno 2027. In molte province le aperture scolastiche sono state anticipate al 10 settembre e in altri è stata posticipata quasi a fine mese, come è successo a Rosolini dove le scuole apriranno il 21 settembre per il caldo. Per le scuole dell’infanzia, invece, le attività educative proseguiranno fino al 30 giugno 2027.

Il calendario regionale prevede 206 giorni di scuola, ridotti a 205 quando la festa del Santo Patrono locale ricade durante l’anno scolastico. I Consigli di Circolo e d’Istituto potranno comunque adattare le date di inizio e le sospensioni delle lezioni in relazione alle esigenze del singolo istituto.



Tra le prime sospensioni previste dal calendario regionale ci sono la giornata di lunedì 2 novembre 2026 e quella di lunedì 7 dicembre 2026. Le vacanze di Natale andranno da mercoledì 23 dicembre 2026 a giovedì 7 gennaio 2027.

Il calendario stabilisce poi le vacanze di Pasqua da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027. Restano valide le festività nazionali previste nel corso dell’anno, tra cui Ognissanti il 1° novembre, l’Immacolata l’8 dicembre, Natale il 25 dicembre, Capodanno il 1° gennaio, l’Epifania il 6 gennaio, il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno.

Alla festività nazionale del calendario si aggiunge quella del Santo Patrono locale, quando ricade nel periodo scolastico. Il decreto prevede inoltre che il 15 maggio, Festa dell’Autonomia Siciliana, sia dedicato a specifici momenti di aggregazione scolastica e allo studio dello Statuto della Regione Siciliana, della storia e dell’identità regionale.

I singoli istituti possono articolare le lezioni su cinque o sei giorni alla settimana e stabilire adattamenti del calendario, nel rispetto del monte ore previsto e delle disposizioni del contratto nazionale della scuola. Eventuali sospensioni straordinarie possono essere disposte anche per esigenze inderogabili delle amministrazioni locali, eventi straordinari, giornate elettorali o particolari ricorrenze civili e religiose.

Per le scuole dell’infanzia, dal 10 al 30 giugno 2027 potrà essere previsto il funzionamento delle sole sezioni necessarie a garantire il servizio. Dal 1° settembre 2026 il collegio degli insegnanti curerà gli adempimenti previsti dalla normativa.