La Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato, per oggi venerdì 14 agosto 2026 — vigilia di Ferragosto — un’allerta meteo di colore verde valida sull’intero territorio dell’isola. Il bollettino segnala piogge sparse e temporali nel corso della giornata, nonostante l’anticiclone subtropicale resti ben saldo sulla regione.
La mattinata si aprirà con cielo parzialmente nuvoloso sui versanti settentrionali e orientali dell’isola. Sarà dal pomeriggio che il quadro cambierà: le zone interne saranno interessate da rovesci e temporali sparsi, in alcuni casi di forte intensità, con la possibilità che i fenomeni si spingano fino alle coste dei settori settentrionali orientali, meridionali e ionici.
Chi resterà sulle coste dovrà fare i conti con l’afa: il disagio climatico è previsto elevato o molto elevato lungo tutto il litorale. Le temperature scenderanno leggermente rispetto ai giorni precedenti, ma resteranno comunque sopra le medie stagionali.
I venti soffieranno deboli da nord-nordovest, con locali rinforzi nel canale di Sicilia occidentale, il tratto di mare tra la costa siciliana e la Tunisia.
Il moto ondoso resterà contenuto: mare poco mosso lungo la maggior parte delle coste dell’isola, quasi calmo nel basso Tirreno.
Il colore verde, nella scala di allerta della Protezione Civile, indica il livello di rischio più basso tra quelli previsti dal sistema regionale di allertamento.