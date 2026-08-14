Modica piange la scomparsa di Davide Belluardo, imprenditore che ha segnato la storia del commercio automobilistico cittadino. Si è spento all’età di 86 anni, dopo una vita dedicata alla vendita di auto, settore in cui era considerato un pioniere in città e in tutta la provincia di Ragusa.

La sua attività non è nata nei grandi locali che generazioni di modicani hanno conosciuto: i primi passi Belluardo li aveva mossi in un piccolo negozio di piazza Albanese, ben prima di diventare il volto della concessionaria che in tanti in città avrebbero poi riconosciuto.

Fu lui ad aprire il primo grande autosalone della città lungo quella che all’epoca era una semplice strada statale e che con gli anni sarebbe diventata via Nazionale, oggi la principale arteria commerciale di Modica.

L’attività si trasferì poi negli ampi locali del quartiere Sacro Cuore, una struttura che ha fatto epoca ed è rimasta nella memoria di intere generazioni di modicani. Da lì Belluardo divenne rivenditore esclusivo Volkswagen, imponendosi come punto di riferimento per l’intera provincia di Ragusa e oltre.