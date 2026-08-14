In provincia di Ragusa sono stati rubati 544 veicoli nell’arco di un anno: 324 autovetture, 159 ciclomotori e 61 motocicli. I dati, elaborati da Facile.it sulle statistiche del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno relative al 2024, collocano il territorio ibleo al quinto posto in Sicilia per numero di furti d’auto, dietro Palermo, Catania, Siracusa e Messina.

Il fenomeno nel dettaglio: quasi 45 mezzi al mese

Sommando auto, moto e ciclomotori, in provincia sono spariti in media quasi 45 mezzi al mese. I ciclomotori rubati sono stati 159, un numero che colloca Ragusa al terzo posto in Sicilia per questa categoria, dietro Palermo (495) e Catania (219), ma davanti a Trapani e alle altre province. Per i motocicli, i furti registrati sono stati 61, un dato inferiore rispetto a Palermo (1.699) e Catania (1.330), ma anche a Messina (188) e Siracusa (135).

Il quadro regionale: 20.432 veicoli rubati in Sicilia

Nello stesso periodo (2024), in Sicilia sono state sottratte 15.555 autovetture, 3.549 motocicli e 1.328 ciclomotori: in totale 20.432 veicoli. Le sole province di Palermo e Catania concentrano 13.102 furti d’auto, oltre l’84% del totale regionale delle vetture rubate.

La graduatoria siciliana delle automobili rubate vede:

Palermo : 7.393 casi

: 7.393 casi Catania : 5.709

: 5.709 Siracusa : 742

: 742 Messina : 678

: 678 Ragusa : 324

: 324 Agrigento : 248

: 248 Caltanissetta : 190

: 190 Trapani : 179

: 179 Enna: 84

Verifica targhe e veicoli rubati: il servizio del Ministero

Per i proprietari di veicoli, il Ministero dell’Interno mette a disposizione un servizio di verifica che consente di controllare, attraverso targa o telaio, se un’automobile o un motoveicolo risulta rubato o smarrito. È uno strumento utilizzabile soprattutto prima dell’acquisto di un mezzo usato, ma anche per verificare le segnalazioni presenti nelle banche dati dedicate.

Distribuzione per categoria: auto, moto e ciclomotori

Il quadro pubblicato per la provincia di Ragusa riguarda tutte e tre le principali categorie di veicoli:

Auto : 324 furti (quasi il 60% dei 544 mezzi sottratti)

: 324 furti (quasi il 60% dei 544 mezzi sottratti) Ciclomotori : 159 furti (poco più del 29%)

: 159 furti (poco più del 29%) Motocicli: 61 furti (poco più dell’11%)

Il dato più alto resta quello delle automobili, ma quasi quattro furti su dieci riguardano mezzi a due ruote.

Limiti dei dati: nessun dettaglio per comune

I dati diffusi non consentono di individuare i comuni della provincia maggiormente colpiti né di distinguere le aree urbane da quelle rurali. Per questo non è possibile stabilire, sulla base delle statistiche disponibili, dove si concentri il maggior numero di furti nel territorio ibleo.