La Protezione civile ha proclamato per domenica 16 agosto l’allerta gialla in tutta la Sicilia. I fenomeni più significativi sono attesi dal pomeriggio soprattutto nelle zone interne dell’Isola, dove sono previsti rovesci e temporali, mentre lungo le coste resteranno elevate le temperature e il disagio legato all’afa.
Il punto da seguire sarà la distribuzione dei fenomeni: il bollettino prevede precipitazioni «piogge da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano e serale, su zone interne, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati». Possibili anche temporali di forte intensità nelle aree interne.
La mattinata dovrebbe trascorrere con cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti sul basso Tirreno e sul Canale di Sicilia. Dal pomeriggio tornerà invece l’instabilità, favorita dalle condizioni termoconvettive, con rovesci e temporali sparsi soprattutto lontano dalle coste.
Non è escluso qualche sconfinamento verso i settori costieri, in particolare su quelli ionici, anche se la probabilità indicata resta bassa. Secondo le previsioni, la grande maggioranza dei fenomeni dovrebbe comunque concentrarsi nelle zone interne della regione.
Le temperature resteranno stazionarie e superiori alle medie stagionali. L’afa continuerà a interessare soprattutto le aree costiere, dove il senso di disagio climatico viene indicato come elevato o molto elevato.
I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con rinforzi da ovest-sudovest. Mari poco mossi, mentre il basso Tirreno è previsto calmo. (Fonte: Protezione Civile Sicilia)