Si svolgeranno lunedì 17 agosto alle ore 10, nella chiesa di San Giorgio a Donnalucata, i funerali del dottor Vincenzo Carnemolla, medico di medicina generale di Scicli, morto all’età di 66 anni. Figura conosciuta e stimata nel territorio ibleo, per decenni è stato un punto di riferimento della sanità sciclitana.

La sua attività professionale si era sviluppata su più fronti: oltre al lavoro come medico di famiglia, Carnemolla aveva prestato servizio anche al PTE dell’ospedale Busacca e aveva esercitato come odontoiatra nel suo studio di Marina di Ragusa.

Nel corso della sua carriera aveva quindi affiancato l’attività di medicina generale a quella legata all’emergenza e alla cura diretta dei pazienti, mantenendo rapporti professionali con persone e realtà di diverse aree del territorio ibleo.

I funerali saranno celebrati a Donnalucata, nella chiesa di San Giorgio, lunedì mattina alle 10.