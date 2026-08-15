Un nuovo furto è stato segnalato nella serata di venerdì 14 agosto nella zona Pianetti, a Ragusa. A segnalarlo alla nostra redazione alcuni residenti allarmati e preoccupati. Ecco il racconto dei fatti. Intorno alle 22.30 ignoti hanno fatto irruzione in una proprietà situata nell’area vicina alla superstrada e all’ospedale, sfondando una vetrata per entrare. L’allarme era in funzione e ha suonato durante l’incursione: i ladri, secondo quanto riferito dai residenti, avrebbero avuto pochi minuti a disposizione e non sarebbero riusciti a portare nulla o ben poco.

A restare sono soprattutto i danni. La ricerca all’interno dell’abitazione sarebbe stata rapida e avrebbe provocato numerosi danneggiamenti. Una circostanza che non attenua la preoccupazione di chi vive nella zona, dove vengono segnalati altri episodi e cresce l’attenzione per la sicurezza.

Sul posto sono arrivati nel giro di circa dieci minuti sia i proprietari sia la polizia, ma al loro arrivo gli autori dell’irruzione erano già fuggiti. Non sono disponibili, al momento, elementi per identificare i responsabili.

I residenti della zona Pianetti parlano di crescente preoccupazione per il ripetersi di episodi di questo tipo e chiedono maggiore attenzione. «Siamo tutti attoniti e dispiaciuti per il persistere di tutto ciò», è il commento raccolto dopo l’ultimo furto.