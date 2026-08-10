Lunedì 10 agosto la Protezione Civile della Sicilia ha emesso un’allerta meteo di livello verde per piogge isolate o sparse, a carattere di rovescio o temporale, previste nel corso del pomeriggio sulle zone interne dell’isola. I quantitativi attesi sono deboli, con punte localmente moderate.
Il meccanismo che innesca i fenomeni è termoconvettivo: l’anticiclone subtropicale rimane ben posizionato, ma il surriscaldamento del suolo nelle ore centrali della giornata alimenta instabilità nelle aree più interne, lontane dal mare. Chi si trova in zone collinari o montuose può quindi trovarsi a fare i conti con un rovescio improvviso nelle ore pomeridiane, anche in una giornata che al mattino si presenta tutto sommato tranquilla.
Sulle coste il quadro è diverso. L’afa rimane intensa — il disagio climatico è classificato come elevato o molto elevato — e le nuvole al mattino interessano prevalentemente i versanti settentrionali, senza portare precipitazioni significative. Le temperature sono stazionarie e si mantengono al di sopra delle medie stagionali.
I venti soffiano da nord-ovest con intensità debole. Fa eccezione il canale di Sicilia occidentale, dove sono attesi rinforzi locali. Il mare è generalmente poco mosso; risulta localmente mosso, sempre nel canale di Sicilia occidentale.
Il bollettino non segnala criticità per rischio idrogeologico o idraulico. L’allerta verde indica una situazione da monitorare, non un pericolo imminente — ma per chi ha in programma escursioni o attività all’aperto nelle aree interne dell’isola, è consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione del cielo a partire dal primo pomeriggio.