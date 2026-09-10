Giovedì 10 settembre la Sicilia vive l’ultima spinta di caldo prima di un cambiamento del tempo su tutta l’isola. Il flusso di venti meridionali, legato all’avvicinamento del fronte atlantico atteso venerdì 11 settembre, porterà un temporaneo aumento delle temperature durante il giorno. In serata i valori inizieranno già a scendere, a partire dai settori occidentali.
In mattinata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, con qualche addensamento sul basso Tirreno. Nel pomeriggio non si escludono fenomeni di instabilità sulle zone interne orientali, mentre altrove il tempo resterà stabile. Con l’avvicinarsi della sera le nubi aumenteranno sui versanti settentrionali e occidentali, anticipando l’ingresso del fronte atlantico.
I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi che sui settori occidentali potranno raggiungere intensità forte. Il mare sarà poco mosso o mosso lungo le coste. Nello stretto di Sicilia, invece, la forza del vento porterà il mare fino a molto mosso. Chi naviga in quel tratto farà bene a tenerne conto nelle prossime ore.
Il calo delle temperature proseguirà in modo progressivo a partire da ovest, spinto dall’arrivo del fronte atlantico. Il resto dell’isola resterà invece sotto l’influenza dell’aria più calda fino a sera.