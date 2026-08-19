È stato trasferito in elisoccorso a Catania il giovane di 30 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto nella notte sulla Sp45, la vecchia strada che collega Modica a Pozzallo. A causa delle gravi lesioni riportate nello schianto, il 30enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico e successivamente ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva.
Nella giornata di oggi, considerate le sue condizioni e la necessità di ulteriori cure specialistiche, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Garibaldi Centro di Catania.
L’incidente stradale è avvenuto la notte scorsa, intorno alle ore 3, sulla vecchia strada che da Modica porta a Pozzallo. Il giovane, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto finendo rovinosamente con un muretto di pietre a secco. In corso la ricostruzione esatta dell’incidente da parte delle Forze dell’Ordine.