Il Collettivo BAI compie vent’anni e li festeggia con «L’Arte all’Arte», la mostra di pittura e scultura allestita nel Foyer del Teatro comunale Naselli di Comiso. Si può visitare a ingresso libero fino a sabato 10 ottobre.

L’esposizione, organizzata dal Collettivo con il patrocinio del Comune, è stata inaugurata giovedì 24 settembre. Raccoglie le opere di dieci artisti: Vittorio Balcone, Giovanni Di Nicola, Atanasio Giuseppe Elia, Luigi Galofaro, Elio Emanuele Licata, Michele Licata, Rosario Lo Turco, Raffaele Romano, Giuseppe Salafia e Gesualdo Spampinato. Il percorso espositivo va dalle avanguardie storiche ai giorni nostri.

La prima mostra del Collettivo risale al 2006. Si tenne nell’Aula «Pietro Palazzo», fu organizzata dall’Istituzione «Salvatore Fiume» con il patrocinio del Comune e venne curata dal critico d’arte Luciano Marziano, con testi suoi e dei critici Giombattista Corallo ed Eugenio Giannì.

All’inaugurazione sono intervenuti la sindaca di Comiso Maria Rita Schembari, il vescovo di Ragusa monsignor Giuseppe La Placa, il deputato regionale Giorgio Assenza e l’assessore comunale alla Pubblica istruzione e alle Pari opportunità Giuseppina Cubisino. Marta Galofaro e Nunzio Zago hanno ripercorso il cammino degli artisti e la storia del Collettivo.

Nella stessa serata è stato presentato il libro dello scrittore comisano Giombattista Corallo, «Davanti all’opera – L’incontro con la pittura». A presentarlo è stato Michele Canzonieri, mentre l’incontro è stato moderato dal giornalista Antonello Lauretta.

Tra il pubblico c’erano la presidente del Club per l’UNESCO di Comiso, Tina Vittoria D’Amato, la presidente della Pro Loco, Maria Stella Micieli, e il presidente dell’associazione Taddarita, Giombattista Novelli.

La mostra resta aperta tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 8 alle 21. L’ultima giornata di visita è sabato 10 ottobre.