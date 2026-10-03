A Ragusa la sezione territoriale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti offre visite oculistiche gratuite in occasione della Giornata mondiale della vista, in calendario giovedì 8 ottobre. Le prenotazioni si raccolgono da lunedì 5 a mercoledì 7 ottobre, dalle 15 alle 17, nell’ambulatorio oculistico dell’associazione in via Perlasca. Ci si può presentare di persona oppure contattare l’ambulatorio.

Le visite non sono l’unico appuntamento. L’8 ottobre l’Uici di Ragusa terrà anche una conferenza sulla prevenzione delle patologie oculari. Non sono stati ancora resi noti l’orario e la sede dell’incontro.

La Giornata mondiale della vista è promossa in Italia dalla Fondazione Iapb Italia Ets, con il supporto dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. La sezione iblea aderisce con un’iniziativa pensata come primo screening della salute degli occhi, aperta a tutti i cittadini.

Il presidente dell’Uici di Ragusa, Salvatore Albani, insiste sul ritardo con cui molti arrivano dall’oculista. «Troppo spesso i controlli vengono rinviati o sottovalutati, mentre molte patologie oculari possono essere affrontate efficacemente se individuate in tempo», ha dichiarato. Per Albani la prevenzione è «il primo e più importante strumento per difendere la vista e garantire una migliore qualità della vita alle persone».

L’associazione punta anche a un effetto che vada oltre la singola visita. «L’obiettivo non è soltanto quello di offrire un servizio gratuito, ma anche di diffondere una cultura della prevenzione», ha spiegato il presidente. «Prendersi cura dei propri occhi significa investire sul proprio benessere e sulla propria autonomia».

Per l’Uici il tema riguarda l’intera popolazione, e non soltanto chi ha già problemi alla vista. Albani ha ribadito che le prenotazioni restano aperte solo nei tre pomeriggi indicati: «Invitiamo quindi tutti coloro che desiderano effettuare un controllo a prenotarsi nei giorni indicati, dal 5 al 7 ottobre».