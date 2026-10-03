Le scuole superiori di Ragusa e della provincia sono tra le tappe della 14ª edizione di Green Game, il percorso didattico gratuito su economia circolare e raccolta differenziata. Per l’anno scolastico 2026/2027 lo promuovono i sei Consorzi nazionali per il riciclo degli imballaggi: Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea.

Il format è semplice. In classe arrivano due formatori di Peaktime, l’agenzia che produce e divulga il progetto: Alvin Crescini e Stefano Leva. Prima tengono una sessione di approfondimento sul ciclo dei rifiuti. Poi gli studenti si sfidano tra classi con un quiz interattivo.

Le classi migliori di tutta Italia si incontreranno alla Finalissima Nazionale, dove verrà proclamata la scuola Campione nazionale 2027. Il titolo è oggi dell’ISIS “Valceresio” di Bisuschio, in provincia di Varese, che ha vinto l’ultima finale a Roma. Lì si sono ritrovati oltre 3.000 studenti arrivati da tutta la penisola.

Il progetto si muove su due binari. Il tour in presenza riguarda le scuole della Toscana. Per il resto d’Italia c’è invece un calendario di appuntamenti online. La tappa iblea è stata annunciata insieme al tour, ma non è stato detto in quale delle due forme si svolgerà né quali istituti coinvolgerà.

In una nota congiunta i Consorzi hanno spiegato il senso dell’iniziativa: «Sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali rappresenta il tassello cruciale per costruire il domani». Hanno anche legato il progetto agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030.

I sei consorzi sono enti no profit. Avviano al riciclo gli imballaggi che i Comuni raccolgono con la differenziata: plastica, vetro, carta, alluminio, acciaio e bioplastiche compostabili. Green Game ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Le iscrizioni sono aperte, ma non è stata indicata una data di chiusura.