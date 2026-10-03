A Ragusa Ibla arriva Alessio Boni con un Pinocchio che parla di infanzia negata. Sabato 17 ottobre alle 21.30 l’attore porta in scena all’auditorium San Vincenzo Ferreri «Se questo è un bambino. Pinocchio e l’infanzia negata». Lo spettacolo fa parte di «Pinocchio e Giufà. Favole per un Nuovo Mediterraneo», un progetto speciale 2026 del Ministero della Cultura legato al bicentenario della nascita di Carlo Collodi.

Il testo è di Nina Verdelli, da un’idea di Elena Marazzita. È stato scritto apposta per il progetto e sposta lo sguardo rispetto alla fiaba che tutti conoscono. Il desiderio del burattino di diventare «un bambino vero» diventa una domanda sul presente: cosa vuol dire essere bambini oggi, e cosa succede quando l’infanzia viene negata. Pinocchio cade, sbaglia, si fa trascinare e si scontra con gli adulti. Dietro la sua trasformazione c’è però soprattutto il bisogno di essere amato, ascoltato e riconosciuto.

Boni guida il racconto e mette in primo piano il lato più umano del personaggio. Il palco non è solo suo. Maurizio Camardi suona dal vivo sassofoni, fisarmonica e duduk, e Sergio Marchesini la fisarmonica. Le parti di narrazione e di musica si alternano per tutta la serata. La produzione è di AidaStudioProduzioni.

Il progetto è ideato e diretto da Vicky Di Quattro. Lo promuovono il Teatro Donnafugata e l’associazione Donnafugata 2000, insieme al Teatro Stabile di Catania, alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi e al Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario.

I posti sono limitati. I biglietti si comprano online sul sito del Teatro Donnafugata, dove c’è anche il programma completo.

La rassegna si apre il giorno prima, venerdì 16 ottobre alle 19, al Teatro Donnafugata. In programma c’è l’incontro «Il segreto del legno. Pinocchio tra simbolo, iniziazione e metamorfosi», con Andrea Scarabelli e Simonetta Bartolini in dialogo con Fulvia Toscano. Nella stessa serata inaugura la mostra «Dal legno di Geppetto ai legni di Sigfrido Bartolini», curata da Andrea Guastella e allestita per la prima volta in Sicilia.

Domenica 18 ottobre alle 19, sempre al Donnafugata, Giordano Bruno Guerri, Davide Rondoni e Marco Giorgetti parlano di favole tra letteratura, poesia e teatro. Alle 20.30 ci si sposta nel colonnato di Palazzo Arezzo di Donnafugata per «La fiamma dei ragazzini – Pinocchio e Giufà». È uno spettacolo che verrà costruito proprio a Ragusa Ibla. (foto di Alessio Boni – ph Angelo Trani, allegata al comunicato)