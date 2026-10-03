Il Frigintini di Ciccio Di Rosa torna a pensare solo al campionato: domenica 4 ottobre, alle 15:30, i rossoblu della frazione modicana giocano sul campo del “Pappe Tricoli” di Sommatino contro la Sommatinese, per la seconda giornata del girone D di Promozione. Le due squadre arrivano entrambe dall’eliminazione in Coppa Italia.

I padroni di casa hanno però più di un conto in sospeso. All’esordio in campionato i nisseni sono stati travolti nel derby sul campo del Serradifalco, poi la Barrese li ha buttati fuori dalla Coppa. Domenica giocheranno per la prima volta in campionato davanti ai propri tifosi, su un terreno in terra battuta, con una rosa giovane ma che sembra ben organizzata.

Il Frigintini, invece, ha aperto la stagione con un pareggio per 1-1 nel derby contro la Pro Ragusa. A Sommatino mancherà Momo Noukri, che dovrà restare fuori per altre tre partite.

L’allenatore considera chiusa l’esperienza in Coppa Italia, giocata con ampie rotazioni. «Archiviamo la Coppa Italia, che ci è servita per fare esperienza, per consolidarci e per dare minutaggio ai giovani che in questo primo scorcio di stagione hanno giocato meno, ma che si sono ben comportati», ha spiegato Di Rosa.

L’obiettivo dichiarato è la salvezza. «Il nostro obiettivo è quello di fare quei punti che ci servono per preservare la categoria», ha detto il tecnico, che sull’avversaria non ha dubbi: è una squadra che «quando gioca in casa sa far valere il fattore campo ed è fastidiosissima da affrontare». Secondo Di Rosa, le scelte fatte in Coppa servivano proprio ad arrivare alla trasferta «in perfette condizioni, fisiche, tecniche e mentali».

Ciò che rivendica di più è lo spogliatoio. Dopo la partita di mercoledì, ha raccontato, chi era rimasto fuori si è complimentato con i giovani scesi in campo. «Essere riusciti a creare un clima di fiducia reciproca tra i senior e gli under è un fattore importante che ci farà proseguire verso un’unica direzione», ha detto.

Arbitra Giorgio Beltempo della sezione AIA di Palermo. Gli assistenti sono Davide Ferrante, della stessa sezione, e Salvatore Grattudauria della sezione di Caltanissetta.