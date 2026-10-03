La SuperConveniente Virtus Ragusa esordisce domenica 4 ottobre nel campionato di Serie B Interregionale. Gioca in trasferta contro la Basket Academy Catanzaro, al PalaGiovino, con palla a due alle 18. La prima giornata era saltata per il rinvio della gara con Marigliano, quindi per la squadra di coach Gianni Recupido sarà la prima partita ufficiale della stagione.

I ragusani trovano un avversario che ha già vinto. Alla prima giornata Catanzaro ha battuto Messina 78-67 al PalaTracuzzi, rimontando dopo essere finita anche a -14 nel secondo quarto. La partita l’ha decisa Giedrius Sakalas, ala forte lituana di 202 centimetri, con 26 punti.

Sakalas è uno dei volti nuovi della squadra allenata da Nunzio Sabbatino, che ha rinnovato buona parte del gruppo principale. Con lui sono arrivati Matteo Tersillo, esterno di 196 centimetri capace di giocare in più ruoli, Giordano Chakir, centro di 205 centimetri che garantisce presenza sotto canestro, e l’ala Simone Turin.

Sono rimasti però diversi giocatori della scorsa stagione. Tra questi Dorde Tomcic, anche lui alto 205 centimetri, Marco Jesus Canestrari, Andrea Procopio e il capitano Pasquale Battaglia, uno dei riferimenti del gruppo e particolarmente pericoloso nel tiro da tre punti.

Recupido ha ammesso che rimandare il debutto non ha fatto piacere. «La tensione che si accumula in vista della prima di campionato è tanta, quindi sì, domenica scorsa avremmo preferito giocare», ha detto l’allenatore alla vigilia, spiegando però che la settimana di lavoro in più ha dato alla squadra qualche strumento in più e che, alla fine, cambia poco.

L’allenatore ha studiato l’avversaria dal vivo. «Ho visto la partita di Catanzaro a Messina. È una squadra lunga, completa», ha spiegato Recupido. «A noi interessa continuare a crescere fisicamente coi giocatori più esperti, ma anche crescere a livello di conoscenza del gioco e dei nostri principi con i più giovani». Per domenica chiede una gara attenta in difesa ed equilibrata in attacco.

I precedenti recenti sono in parità. Nella scorsa stagione la Virtus vinse al PalaGiovino per 82-68, mentre nella gara di ritorno l’Academy si impose al PalaPadua per 84-78.

Dirigeranno l’incontro due arbitri di Messina, Luca Beccore e Carlo D’Amore.