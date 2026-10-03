A Ragusa sulla Ss 194 ci sono due telecamere contro chi abbandona i rifiuti nelle piazzole di sosta. Le ha installate Anas, che ha comunicato giovedì 1 ottobre di aver finito i lavori. I dispositivi si trovano nel territorio comunale di Ragusa. Servono a scoraggiare chi usa le aree di sosta della statale come discarica per i rifiuti solidi urbani.
Le telecamere sono in due piazzole precise: una al km 91,000, sul lato destro, e una al km 90,400, sul lato sinistro. I due punti distano circa seicento metri. Si trovano sullo stesso tratto della strada, ma su carreggiate opposte.
Gli impianti non resteranno ad Anas. La società li ha dati in comodato d’uso gratuito al Comune di Ragusa, che d’ora in poi gestirà i sistemi di videosorveglianza. Toccherà alla polizia municipale guardare le immagini, accertare le violazioni, risalire ai trasgressori ed elevare le sanzioni.
Per gli automobilisti non cambia nulla: le piazzole restano aperte e si possono usare come prima. Cambia invece la situazione per chi si ferma per lasciare a terra sacchi di spazzatura. Da adesso quelle soste vengono registrate.
Anas inserisce questo intervento nella collaborazione con gli enti locali contro l’abbandono dei rifiuti nelle aree di servizio delle strade. Non è stato detto se arriveranno altre telecamere su altre piazzole della statale nel territorio ibleo. Non è stato reso noto nemmeno da quando le immagini verranno usate per le multe.