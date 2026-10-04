Il Pane Brunetto di Mulinum e la Mandorla di Avola daranno vita a un nuovo prodotto. La collaborazione è partita a San Floro, in Calabria, dove la sindaca di Avola, Rossana Cannata, ha incontrato Stefano Caccavari, fondatore dell’azienda calabrese.

All’incontro c’erano anche Francesco Midolo, direttore del Consorzio della Mandorla di Avola, e il sindaco di San Floro, Bruno Meta. Del nuovo prodotto non sono stati comunicati il nome, la data di uscita e i punti vendita.

A presentare il progetto è stata Cannata. «È un progetto che nasce dall’incontro tra due territori e due eccellenze», ha dichiarato la sindaca. «Mettere insieme il Pane Brunetto e la nostra Mandorla di Avola significa creare nuove occasioni per raccontare le produzioni locali, sostenere chi lavora nelle filiere e costruire collaborazioni capaci di generare valore».

Mulinum è nata da un’idea dell’imprenditore Stefano Caccavari. Il progetto punta sul recupero dei grani del territorio calabrese e sulla qualità delle produzioni. Il Pane Brunetto è uno dei suoi prodotti. «Abbiamo trovato una realtà con la quale condividiamo un’idea precisa: partire dalle identità dei territori per costruire qualcosa di nuovo», ha spiegato Cannata. «La Mandorla di Avola è un patrimonio che dobbiamo continuare a promuovere creando connessioni con altre eccellenze italiane».

Secondo la sindaca, l’accordo fa parte di una strategia più ampia dell’amministrazione comunale. «Con la mia amministrazione continuiamo a valorizzare, promuovere e stringere nuove alleanze», ha detto. «Fare rete tra comunità, produttori e territori significa ampliare le opportunità delle nostre filiere e portare sempre più lontano il nome della nostra città».