Modica, un uomo di circa trent’anni è rimasto gravemente ferito nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto, intorno alle 3, in un incidente stradale lungo la Sp45, la vecchia arteria che collega Modica a Pozzallo. Secondo una prima ricostruzione, non ancora confermata dalle forze dell’ordine, il veicolo per cause in corso di accertamento si sarebbe schiantato contro un muro di pietre a secco.

L’urto contro il muretto a secco è stato violento. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha soccorso il giovane e lo ha trasportato in codice rosso in ospedale.

Il ferito è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico e poi ricoverato nel reparto di Rianimazione. I medici hanno diagnosticato un politrauma: la prognosi resta riservata.

Resta da stabilire, attraverso i rilievi delle forze dell’ordine, la dinamica esatta dello schianto e se il sorpasso indicato nelle prime informazioni abbia davvero preceduto l’impatto.