Scicli è comparsa martedì sera, 18 agosto 2026, nelle storie Instagram di Marina Di Guardo, scrittrice e madre delle sorelle Chiara, Valentina e Francesca Ferragni: un selfie scattato nel quartiere di Santa Maria la Nova, nel pieno dell’Infiorata a cavallo, accompagnato da un semplice cuore rosso. Nello scatto pubblicato, alle spalle di Di Guardo si distende un tappeto di fiori illuminato dalle luci serali, un disegno che attraversa la strada fino alla facciata bianca della chiesa di Santa Maria la Nova. Intorno, residenti e visitatori si sono fermati ad ammirare l’allestimento.

L’Infiorata a cavallo è uno degli appuntamenti che ogni anno anima il quartiere di Santa Maria la Nova: tappeti floreali realizzati a mano, la sfilata dei carretti siciliani e dei cavalli bardati richiamano visitatori da tutta l’isola.

Non è stata una tappa isolata. La scrittrice con il compagno Filippo La Mantia sta trascorrendo alcuni giorni in città ospite della famiglia Massari, Gianni, Ruben ed Ellen, con cui si è fatta fotografare anche a Gli Aromi, il locale di Enrico Russino sulla vecchia strada che da Scicli porta a Sampieri. In altre foto postate sui social da Marina Di Guardo si vede lo storico palazzo Massari a Scicli, mentre cammina in alcune strade del centro storico sciclitano.

Legata da tempo alle proprie radici siciliane, la scrittrice ha scelto di raccontare la serata attraverso il solo scatto, senza aggiungere didascalie oltre all’emoji del cuore rosso.