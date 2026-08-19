Quattro incidenti stradali si sono verificati in poche ore sulle strade della provincia di Ragusa, con diversi feriti trasportati negli ospedali di Vittoria, Ragusa e Modica. Il più grave è avvenuto sulla Sp 20, nel tratto da Santa Croce Camerina verso Comiso; gli altri si sono registrati sulla statale tra Vittoria e Scoglitti, a Modica e sulla Sp 45, la vecchia strada che collega Modica a Pozzallo.

Al momento non si conosce il bilancio preciso dei feriti. Resta da chiarire anche la dinamica dei quattro incidenti e se, in alcuni casi, siano stati necessari interventi delle forze dell’ordine o dei soccorritori sul posto.

Uno degli incidente più gravi è stato quello avvenuto sulla strada la provinciale 20 tra Santa Croce Camerina e Comiso che ha coinvolto un auto e un trattore (vedi foto di Franco Assenza).

Un altro incidente si è verificato lungo la strada statale che da Vittoria porta verso Scoglitti, mentre un terzo è avvenuto nel territorio di Modica.

Il quarto episodio ha interessato la Sp 45, la vecchia strada che collega Modica e Pozzallo. I feriti sono stati trasportati nei presidi ospedalieri di Vittoria, Ragusa e Modica.