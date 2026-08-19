Santa Croce Camerina, un’auto si è scontrata con un trattore che trasportava un silos martedì sera, 18 agosto, sulla Sp 20, nel tratto che collega il comune a Comiso, all’altezza dell’uscita della città vicino al mercato ortofrutticolo. Erano circa le 22 quando l’impatto ha distrutto entrambi i mezzi: due le persone rimaste ferite, mentre la carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore e sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

Uno dei feriti è stato trasferito in prognosi riservata all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. L’altro ha riportato traumi meno gravi ma comunque significativi. Sul posto sono intervenuti i sanitari, impegnati a stabilizzare i feriti in una scena resa complessa dai mezzi coinvolti e dal carico trasportato dal trattore.

Per i rilievi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Ragusa, incaricata di ricostruire la dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità. A rimuovere i due veicoli, completamente distrutti nell’impatto, è stato chiamato il soccorso stradale Cavarra.

La bonifica del tratto stradale è stata affidata alla Sicurezza e Ambiente S.p.A., concessionaria per le strade provinciali del Libero Consorzio di Ragusa, che attraverso la delegazione di Vittoria ha rimosso detriti e residui prima della riapertura della carreggiata. (Foto Assenza)