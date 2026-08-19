Modica, un masso del peso stimato fra i 3 e i 5 chilogrammi è caduto dall’alto su un’auto in transito lungo la strada che collega la rotatoria di Contrada Caitina all’imbocco del Ponte Guerrieri. È accaduto nella notte fra martedì 18 e mercoledì 19 agosto, pochi minuti prima della mezzanotte. Il conducente di una Renault Kangoo è uscito illeso dall’abitacolo, mentre il parabrezza dell’auto è andato in frantumi per l’impatto.

L’automobilista, che viaggiava da solo, non ha riportato ferite né contusioni. Il mezzo, già datato, ha subito solo danni materiali: secondo quanto ha raccontato lo stesso conducente, il vetro anteriore è la parte che ha assorbito il colpo. Resta da stabilire il punto esatto da cui il masso si sarebbe staccato o sarebbe stato lanciato.

L’origine del masso non è stata accertata. La provenienza dall’alto rispetto alla sede stradale lascia aperte due ipotesi: una caduta accidentale da un versante roccioso nei pressi del tracciato, oppure un lancio deliberato verso i veicoli in transito. Non è stato reso noto se siano in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine sul tratto interessato.

La strada tra Contrada Caitina e il Ponte Guerrieri resta percorribile in entrambi i sensi di marcia. Non sono state disposte modifiche alla viabilità né limitazioni di velocità nel tratto dove è avvenuto l’episodio.