Vittoria, ferito il conducente di un’auto che ha urtato un palo e sbandato lungo la strada provinciale 17, l’arteria che collega Scoglitti a Vittoria. L’incidente, autonomo, è avvenuto mercoledì 19 agosto nel primo pomeriggio, all’altezza del chilometro 5,800.

Il veicolo coinvolto, una Renault di colore scuro, dopo l’urto contro il palo ha sbandato fino a fermarsi al centro della carreggiata, con il cofano sollevato e danni evidenti alla parte anteriore. Il conducente è stato soccorso sul posto e trasferito per accertamenti; le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il traffico lungo la provinciale è rimasto bloccato a lungo in entrambe le direzioni, con code tra Scoglitti e Vittoria. Sul posto sono intervenuti per primi i Carabinieri, che hanno poi affidato i rilievi alla Polizia Locale Municipale di Vittoria, sezione Infortunistica Stradale.

Non è stata resa nota la dinamica precisa che ha portato il veicolo a urtare il palo, né se altri mezzi siano rimasti coinvolti nel tratto di carreggiata rimasto bloccato. (Foto Assenza)