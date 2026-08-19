Modica, un’Alfa Romeo 147 di colore scuro è rimasta di traverso sulla carreggiata di via Nuova Sant’Antonio, nei pressi del convento dei frati cappuccini, dopo essersi schiantata contro un muro nella mattinata di mercoledì 19 agosto. Il conducente si è allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi e il traffico ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.

Gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato sono intervenuti per effettuare i rilievi, regolare la viabilità e avviare gli accertamenti per risalire all’identità del conducente che si era allontanato. Restano da chiarire le cause dell’incidente e la dinamica dell’impatto.

Dopo lo schianto, l’auto è rimasta bloccata in mezzo alla strada, occupando trasversalmente la carreggiata e creando disagi alla circolazione durante le operazioni di messa in sicurezza.

Un carro attrezzi ha poi rimosso il veicolo, consentendo di liberare la strada e ripristinare la normale viabilità.