Tragedia oggi a Vittoria. Una donna di 40 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nei pressi del mercato ortofrutticolo. La sua Fiat Punto si è scontrata con un autoarticolato uscito dal centro logistico di trasporto bancali ortofrutta. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento da parte della Polizia Locale.

Il nucleo familiare, residente a Vittoria, era partito da contrada Alcerito, dove possiede una residenza estiva, diretto al palazzo comunale per sbrigare una semplice incombenza: il rinnovo della carta d’identità, per il quale attendeva il proprio turno da dieci mesi.

Lo scontro mortale si è verificato lungo l’arteria che costeggia l’area delle lavorazioni ortofrutticole.

Per cause ancora da chiarire, l’utilitaria grigia è finita contro l’autoarticolato, che stava uscendo in quel momento da un magazzino adibito alla lavorazione e al condizionamento di prodotti ortofrutticoli.

L’urto ha sfondato e deformato la parte anteriore sinistra della vettura, lasciando sull’asfalto tracce di liquidi e detriti. Anche il mezzo pesante ha riportato danni, nella parte inferiore e laterale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, tenuto pronto per un eventuale trasferimento verso un centro specializzato di Catania. Per la donna non c’è stato nulla da fare: è giunta priva di vita all’ospedale di Vittoria a causa delle gravissime lesioni riportate nello scontro.

Gli agenti della Polizia Locale, Sezione Infortunistica, hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’impatto e accertare eventuali responsabilità.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica, la Fiat Punto e l’autoarticolato coinvolti nello scontro sono stati posti sotto sequestro per le verifiche tecniche. (Foto Assenza)