Modica, la classe V MA del liceo Verga di Modica – la prima ad aver frequentato, dal 1999, il neonato corso a indirizzo pedagogico-musicale dell’istituto – si è ritrovata martedì 18 agosto a Marina di Modica per una cena a 22 anni dal diploma.

All’appuntamento non hanno potuto partecipare tutti gli ex compagni di classe: alcuni sono rimasti assenti, con tanto di giustificazione firmata dai genitori, come ai tempi della scuola. Alla cena erano presenti sei degli insegnanti che hanno segnato quegli anni di liceo: i professori Puccio, Sgarlata, Giannone, Antoci, Portelli e Scucces.

La serata è trascorsa tra ricordi, risate e nostalgia, ripercorrendo gli anni condivisi in un corso che affiancava alla formazione liceale lo studio della musica.

Tra gli ex studenti è già circolata l’idea di un nuovo ritrovo tra tre anni, in occasione dei 25 anni dal diploma.