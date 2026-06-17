MODICA – Un incidente sulla Modica-Mare ha provocato il ferimento di un giovane motociclista nel pomeriggio lungo la Via Sorda Sampieri, all’altezza di Contrada Zappulla. Nello scontro sono rimasti coinvolti una moto di grossa cilindrata e una Mitsubishi. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione potrebbe esserci stata una mancata precedenza.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un giovane residente a Modica, che sarebbe stato sbalzato dalla sella in seguito all’impatto con l’autovettura.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Dopo le prime cure prestate direttamente sul luogo del sinistro, il motociclista è stato trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Al momento non sono state rese note informazioni ufficiali sulle sue condizioni cliniche, che restano sotto osservazione da parte dei medici.

Incidente sulla Modica-Mare, accertamenti sulla dinamica

La dinamica dell’accaduto resta al vaglio degli investigatori. Secondo quanto emerge dalle prime verifiche, una delle ipotesi prese in considerazione riguarda una possibile mancata precedenza, ma saranno gli accertamenti tecnici a stabilire con precisione le responsabilità e la sequenza degli eventi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Modica. Gli operatori hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto e hanno gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti.

La presenza dei mezzi di emergenza e delle forze dell’ordine ha causato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato, fino al completamento delle attività di messa in sicurezza della carreggiata.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo le strade che collegano il centro urbano alle località costiere del territorio modicano, particolarmente frequentate soprattutto nei periodi di maggiore afflusso verso il mare.