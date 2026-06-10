Incidente sulla SP 25 nel tratto che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Un’autovettura è uscita autonomamente dalla carreggiata e si è ribaltata più volte sul margine sterrato della strada, terminando la corsa con le ruote rivolte verso l’alto.

L’incidente si è verificato nella giornata di oggi lungo una delle principali arterie di collegamento tra il capoluogo ibleo e la fascia costiera. Secondo le prime informazioni disponibili, a bordo del veicolo, una Peugeot di colore scuro, si trovavano due giovani donne che hanno riportato ferite giudicate non gravi.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato assistenza alle occupanti dell’auto. Le condizioni delle due ragazze non desterebbero particolari preoccupazioni.

La vettura ha riportato danni significativi, soprattutto nella parte superiore della carrozzeria e lungo una fiancata, a testimonianza della violenza del ribaltamento.

Il mezzo è finito fuori dalla sede stradale, fermandosi accanto ai caratteristici muretti a secco che costeggiano diversi tratti della provinciale. La dinamica esatta del sinistro resta ancora al vaglio delle forze dell’ordine. (Foto Assenza)