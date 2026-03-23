Modica – Attimi di paura oggi a Modica, dove un grave incidente autonomo è stato evitato grazie alla prontezza della passeggera. Intorno alle ore 11:50, lungo il rettilineo della Modica-mare nei pressi dell’incrocio con contrada Zappulla, il conducente di un’autovettura ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, colto da un malore — con ogni probabilità un infarto.

Provvidenziale l’intervento della compagna, seduta accanto a lui, che è riuscita a tirare il freno a mano e a fermare il veicolo prima che potesse verificarsi una tragedia. Subito dopo ha allertato i soccorsi, che sono giunti tempestivamente sul posto.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, un noto ristoratore di Sampieri, è stato rianimato sul posto e, dopo aver riscontrato problemi cardiaci, è stato trasferito d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove si trova attualmente ricoverato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Stradale per la messa in sicurezza e i rilievi del caso.