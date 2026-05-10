Il Frigintini Calcio, giocherà nel campionato di Promozione anche la prossima stagione. La “Di Rosa Band”, infatti, oggi pomeriggio al “Pietro Scollo” batte per 3 – 1 lo Scicli CR nella finale play out del girone D, condannando così la formazione cremisi alla retrocessione in Prima Categoria.

Un successo meritato quello ottenuto dai rossoblu della frazione modicana, che nonostante le difficoltà di diverso tipo avute durante la stagione, sono riusciti a crederci sempre e oggi pomeriggio davanti a una bella cornice di pubblico che ha assistito al derby ibleo, capitan Vitale (che oggi ha dato l’addio al calcio giocato) hanno raccolto i frutti del duro lavoro iniziato ad agosto.

Lo Scicli CR (con cento tifosi al seguito) ha iniziato meglio la gara con Fusca in grande spolvero e con una giusta “cattiveria” agonistica. Dopo aver preso le contromisure, la “Banda” ha preso campo e ha iniziato a creare pericoli per la difesa cremisi (oggi in maglia nera).

Al 9′ ci prova Sangiorgio con un calcio piazzato che si abbassa improvvisamente e finisce sulla parte alta della rete.

Qualche minuto dopo ci prova Lo Magno con un sinistro dal limite che si perde alto.

Al 31′ i rossoblu di casa passano in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra la palla dopo aver sbattuto sulla traversa finisce in area di porta cremisi, Cicero è il più lesto ad arrivarci e a insaccare da pochi passi facendo esplodere di gioia la tribuna riservata ai tifosi modicani.

Sulle ali dell’entusiasmo i rossoblu alzano ulteriolmente i giri del motore per cercare di approfittare dei momenti di sbandamento dei loro avversari che sul finire della prima frazione hanno due opportunità per ristabilire la parità. La prima capita sui piedi di Napolitano che dal limite lascia partire un missile terra aria che finisce di poco a lato (43′)e la più ghiotta al 47′ sui piedi di Riela che servito da Di Rosa da pochi passi “mastica” il pallone che Caruso para facilmente a terra.

Si va così al riposo con il Frigintini avanti di misura.

Nella ripresa lo Scicli CR parte deciso e sfiora il pareggio in altre due occasioni.

A raddoppiare al 6′, invece, è il Frigintini con Sangiorgio che raccoglie un traversone da fondo destro del fronte d’attacco rossoblu prende la mira e “fulmina” Fidone avvicinando notevolmente i rossoblu alla salvezza.

Lo Scicli CR “sbanda” ma non si arrende. I cremisi si riversano in attacco alla ricerca del gol della speranza, ma al 29′ un errore in disimpegno di Fidone regala palla a Cavallo che con freddezza la deposita in rete per il 3 – 0 che mette in “ghiacciaia” la permanenza in Promozione.

Lo Scicli CR punto nell’orgoglio si riversa in attacco e al 30′ accorcia le distanze. Sugli sviluppi di un corner battuto da Di Rosa, Caruso allontana con i pugni, la sfera arriva sulla lunetta dei sedici metri a Gazzè che controlla e tira con palla che s’infila nel sete alla sinistra del portiere modicano.

Il Frigintini perde qualche sicurezza e lo Scicli CR prova ad approfittarne. I ragazzi di Betto provano a riaprire la contesa, ma la difesa modicana guidata da un superlativo Cicero regge bene e si difende con ordine.

Dopo 7′ di recupero l’ottimo signor Corvaglia emette il triplice fischio e per i colori rossoblu inizia la festa per la salvezza ottenuta con merito.

Lo Scicli CR, va a ringraziare per il supporto i suoi tifosi prima di lasciare mestamente il terreno di gioco. Alla formazione cremisi anche da parte del Frigintini Calcio l’augurio di un pronto ritorno in Promozione anche da parte della società modicana.

Frigintini Calcio 3

Scicli CR 1

Marcatori: pt 31′ Cicero, st 6′ Sangiorgio, 27′ Cavallo, 31′ Gazzè

Frigintini Calcio: Caruso, Angelo Denaro, Amato, Savarino, Arrabito, Cicero, Lo Magno (45′ st Giurdanella), Cavallo, Sangiorgio, Vitale (24′ st Modica), Macauda (45′ st Giovanni Denaro). A Disp: Vicari, Hegazi, Cerruto, Ragusa, Iemmolo, Sortino. All. Ciccio Di Rosa.

Scicli CR: Fidone, Bouda (7′ st Edoardo Assenza), Napolitano, (21′ st Vindigni), Cappello, Salvatore Assenza (45′ st Zisa), Nigro (17′ st Pisana), Fusca, Gazzè, Riela (17′ st Interliggi), Di Rosa. A Disp: Bonincontro, Adamo, Scucces, Candiano. All. Peppe Betto.

Arbitro: Enrico Corvaglia di Catania

Assistenti: Sergio Privitera di Catania e Salvatore Musumeci di Acireale