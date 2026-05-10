La Volley Modica NextGen è pronta per le finali nazionali under 19. La formazione modicana, allenata da coach Ciccio Italia, ha conquistato il titolo regionale siciliano di categoria e ora si appresta a rappresentare la Sicilia nella fase conclusiva del campionato, in programma tra Parma e Piacenza.

Il girone assegnato alla squadra di Modica comprende Cus Cagliari, Lab Travel Mercatò Cuneo e Asd Elisa V. Pomigliano. Le gare del girone si disputeranno a Piacenza, dove l’esordio è fissato per martedì mattina contro la formazione piemontese del Cuneo.

Si tratta di un ritorno significativo per il club ibleo: sono dieci anni che la Volley Modica NextGen non partecipa alle finali nazionali di categoria. Il miglior risultato storico ottenuto con la formazione under 19 è il settimo posto, secondo quanto riferito dal responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino.

Stando alle dichiarazioni di Scavino, la squadra è consapevole della difficoltà del girone ma intende affrontare ogni avversario senza pressioni, puntando a ben figurare nella kermesse. La nuova formula della competizione, rispetto alle edizioni precedenti, rende il percorso ulteriormente complesso.

L’andamento della manifestazione sarà seguito con attenzione dalla comunità sportiva di Modica e dell’intera provincia di Ragusa. Aggiornamenti sui risultati sono attesi a partire da martedì