Un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villaseta di Agrigento. Il minore, residente a Porto Empedocle, si trovava in casa di parenti insieme alla propria famiglia quando è avvenuto l’incidente.
I soccorsi sono intervenuti sul posto e, viste le condizioni del bambino, è stato disposto il trasporto in elicottero del 118 in codice rosso verso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il piccolo ha riportato un trauma cranico.
I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della caduta. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni cliniche del bambino né sull’esito dei rilievi in corso.
La vicenda rimane in evoluzione: aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore non appena gli inquirenti avranno completato la ricostruzione dell’accaduto.
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