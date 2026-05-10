Al PalaRizza e al Geodetico di via Fabrizio le semifinali e la finale del titolo regionale siciliano. La vincente andrà alla fase nazionale. Modica sarà la sede della Final Four del campionato regionale under 15 maschile di pallavolo, in programma lunedì 11 maggio. L’organizzazione è affidata alla Volley Modica, che utilizzerà due impianti della città: il PalaRizza e la struttura geodetica di via Fabrizio.
Le due semifinali si disputeranno in mattinata, in contemporanea nei due palazzetti. Nel pomeriggio al PalaRizza andrà in scena la finale che assegnerà il titolo siciliano di categoria.
Le quattro squadre che si contenderanno il titolo sono Free Ball Ragusa, Roomy Catania, Sportisola Terrasini e Don Orione & Capacense. La vincente otterrà il pass per rappresentare la Sicilia alla fase nazionale del campionato under 15 maschile.
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