Domani pomeriggio allo stadio “Pietro Scollo” di Modica si gioca la finale play out del girone D del campionato di Promozione: in campo il Frigintini e lo Scicli CR, con fischio d’inizio fissato alle ore 16:00. In palio la permanenza nella categoria per entrambe le squadre.
Il Frigintini ospita la gara in virtù della migliore posizione conquistata al termine della regular season. Questo gli garantisce un vantaggio regolamentare: ai rossoblu guidati da Ciccio Di Rosa bastano la vittoria o il pareggio per mantenere la categoria. Solo in caso di vittoria dello Scicli CR nei 90 minuti regolamentari i bianconeri di Peppe Betto otterrebbero la salvezza. In caso di parità al termine dei tempi supplementari, la permanenza in Promozione andrebbe comunque al Frigintini.
Nel corso della regular season i due confronti diretti hanno sorriso al Frigintini. La gara di domani, però, si gioca in un contesto diverso: una gara secca, con tutto in palio in una sola partita.
Lo Scicli CR si presenterà al “Pietro Scollo” con un folto seguito di tifosi al seguito. La dirigenza del Frigintini ha rivolto un appello ai sostenitori di Modica affinché siano presenti sugli spalti per sostenere la squadra nell’atto finale della stagione.
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