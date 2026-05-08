Il Centro commerciale ibleo di Ragusa ospiterà nel fine settimana la nuova edizione della Festa dello Sport “+Movimento”, iniziativa promossa dal Csen Ragusa che coinvolgerà decine di associazioni sportive del territorio provinciale.

Tra sabato e domenica sono attese 33 società sportive e circa mille atleti impegnati in esibizioni, attività dimostrative e momenti aperti al pubblico. L’evento trasformerà gli spazi della struttura commerciale in un’area dedicata allo sport, alla partecipazione e alle attività per famiglie.

Secondo quanto comunicato dal Csen Ragusa, il programma comprenderà diverse discipline sportive, dalla danza alle arti marziali, passando per equitazione, soft air e attività dedicate ai più piccoli. Previsti anche momenti dimostrativi con il tiro a salve e iniziative rivolte ai visitatori interessati a conoscere le associazioni sportive attive nel territorio ragusano.

Il presidente provinciale del Csen Ragusa, Sergio Cassisi, ha spiegato che l’obiettivo dell’iniziativa è avvicinare i cittadini allo sport nei luoghi frequentati quotidianamente, favorendo inclusione sociale e partecipazione giovanile. La manifestazione punta inoltre a promuovere stili di vita attivi e a creare un collegamento diretto tra associazionismo sportivo e famiglie.

L’evento si svolgerà all’interno del Centro commerciale ibleo, che anche quest’anno ha messo a disposizione gli spazi per lo svolgimento delle attività. La collaborazione con la struttura commerciale, secondo gli organizzatori, consente di intercettare un pubblico ampio e favorire la conoscenza delle realtà sportive presenti a Ragusa e nei comuni vicini come Modica, Scicli, Comiso e Vittoria.

Durante il weekend sono previsti anche appuntamenti musicali. Sabato sera si esibirà la Noro’s Band di Rosolini, mentre domenica spazio alla Cricca Liga di Modica.

La Festa dello Sport “+Movimento” rappresenta uno degli appuntamenti sportivi territoriali più partecipati organizzati dal Csen nella provincia di Ragusa, con l’obiettivo di coinvolgere giovani, famiglie e associazioni locali attraverso attività aperte e dimostrazioni sportive.