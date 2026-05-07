Domenica Piazza del Popolo ospita la sesta tappa del Campionato Regionale FIDAL: orari, percorso e come iscriversi alla Liberty Run di Vittoria. Domenica prossima il Comune di Vittoria ospiterà la nona edizione della Liberty Run Vittoria 2026, manifestazione podistica inserita nel calendario nazionale FIDAL. L’evento, che rappresenta la sesta tappa del Campionato Regionale di Corsa su strada, vedrà la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da diverse province della Sicilia.

La competizione si svolgerà su un circuito cittadino di 2,5 chilometri che i corridori dovranno completare per quattro volte, raggiungendo la distanza complessiva di 10 km. Il centro nevralgico della giornata sarà Piazza del Popolo, luogo designato sia per la linea di partenza che per il traguardo finale.

Il programma ufficiale prevede l’apertura della segreteria organizzativa alle ore 8:00 di domenica per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. In questa fascia oraria, come confermato dagli organizzatori, sarà ancora possibile effettuare le iscrizioni sul posto al costo di 15 euro. La partenza della gara è fissata per le ore 10:00, mentre le premiazioni si terranno a partire dalle ore 12:00.

Saranno premiati i primi tre classificati assoluti e i primi tre per ogni categoria prevista dal regolamento. La gestione tecnica dell’evento è curata in collaborazione con il Comitato Territoriale Iblei dell’Uisp, presieduto da Gabriella Elia. Parteciperanno inoltre gli studenti del corso di Scienze Motorie dell’Università di Catania nell’ambito del loro tirocinio formativo.

Il tracciato pianeggiante e veloce promette prestazioni tecniche di rilievo. Dopo il successo dello scorso anno di Domenico Conti e Liliana Scibetta, tra i favoriti per questa edizione figurano già i nomi di Vincenzo Taranto, Salvatore Greco e l’atleta locale Gianluca Ciarcià. La scelta del circuito ripetuto mira a favorire la presenza del pubblico lungo le strade del centro.

L’Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Francesco Aiello e dall’Assessore allo Sport Fabio Prelati, sostiene l’iniziativa che valorizza il territorio anche attraverso le eccellenze produttive locali utilizzate per i pacchi gara.