La rassegna letteraria nazionale tocca Scicli e Marina di Ragusa dall’11 al 29 maggio con presentazioni, walking tour e omaggi ad Andrea Camilleri. Il Maggio dei Libri Scicli ritorna con un fitto calendario di appuntamenti che coinvolgerà il centro storico e le borgate costiere dall’11 al 29 maggio 2026. La manifestazione, inserita nella campagna nazionale di promozione della lettura, vedrà il suo debutto ufficiale presso il prestigioso Palazzo Spadaro in via Mormino Penna, dove sarà presentato il volume sulla storia industriale del capoluogo ibleo.

L’iniziativa punta a connettere il patrimonio UNESCO con la passione per la letteratura, coinvolgendo accademici, operatori culturali e associazioni del territorio. Gli incontri spazieranno dalla saggistica storica alle nuove sfide tecnologiche, mantenendo un forte legame con l’identità siciliana.

L’apertura dell’11 maggio alle ore 17.30 è affidata a Pierluigi Catalfo, presidente del corso di laurea MIES di Ragusa, che introdurrà il libro “La città del petrolio”. Il giorno successivo, 12 maggio, l’attenzione si sposterà al Salone Parrocchiale dell’ex Convento del Carmine in Piazza Busacca. Qui, a partire dalle ore 18, Carmelo Arezzo dialogherà con Piera Ficili, Giorgio Massari e Domenico Occhipinti sul tema dei festival letterari negli Iblei.

Il programma prosegue il 22 maggio nel quartiere Jungi, presso la Sala di Lettura FILUSI in via Carlo Cattaneo. L’evento, coordinato da Luigi Silvio Fidone, è interamente dedicato alla figura di Andrea Camilleri. I partecipanti avranno l’opportunità di leggere brani scelti del Maestro e contribuire all’accrescimento dello “Scaffale di Camilleri” tramite donazioni librarie.

Il 24 maggio la manifestazione si sposta sulla costa con l’evento all’aperto “Coste di Libri, Coste di Mare”. Si tratta di un walking letterario che partirà alle 9.30 dalla Torre Mazzarelli a Marina di Ragusa per giungere a Punta di Mola, lungo il Cammino delle Due Torri. L’iniziativa, supportata dalla Pro Loco Mazzarelli e dall’associazione Siemu a Peri, prevede letture collettive sul rapporto tra i siciliani e il mare.

Il ciclo di incontri si concluderà il 29 maggio a Ragusa, nella Sala “Di Grandi” dell’AVIS. L’ultimo atto del Maggio dei Libri 2026 sarà un confronto tra Carlo Blangiforti e l’esperto digitale Giorgio Spadaro, focalizzato sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’editoria.