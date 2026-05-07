La presenza dell’alga rossa nel lago Dirillo, nel territorio di Licodia Eubea, è stata confermata dai campionamenti eseguiti da Arpa Sicilia. L’analisi ha attribuito la colorazione delle acque alla fioritura della microalga Planktothrix rubescens, individuata nelle scorse ore nell’invaso Ragoleto-Dirillo.

Secondo quanto comunicato da Arpa Sicilia, i prelievi effettuati hanno accertato «che la colorazione rossa era dovuta alla fioritura della microalga Planktothrix rubescens» . L’ente ha inoltre precisato che si tratta di un cianobatterio potenzialmente tossico, produttore di microcistine, sostanze classificate come epatotossine. Le possibili criticità riguardano l’ingestione diretta tramite acqua potabile, alimenti contaminati o attività ricreative a contatto con l’invaso.

Arpa Sicilia ha avviato la conta cellulare per determinare la densità del microorganismo nel campione, operazione necessaria per valutare l’evoluzione del fenomeno.

Impatto sul territorio e prime misure

La fioritura dell’alga rossa non è nuova: un episodio analogo si era verificato circa due anni fa, poi rientrato. Nei primi giorni di febbraio la colorazione interessava solo una porzione limitata del bacino, ma l’estensione attuale ha destato attenzione tra residenti e agricoltori.

Il sindaco di Licodia Eubea, Santo Randone, ha ricordato che «il Consorzio di Bonifica ha già limitato l’uso delle acque per la campagna irrigua» . Le restrizioni riguardano in particolare:

divieto per ortaggi e sistemi di irrigazione a aerosol ;

per ortaggi e sistemi di irrigazione a ; consenso solo per impianti a goccia destinati a vigneti e agrumeti, dove l’acqua non entra in contatto diretto con i frutti.

Il Comune ha annunciato che saranno valutate ulteriori misure di tutela in base ai risultati delle analisi in corso.

Il lago Dirillo e l’area interessata

Il lago Dirillo, noto localmente come “A Diga”, è un invaso artificiale ottenuto tramite lo sbarramento del fiume Dirillo con la diga Ragoleto. Si trova in Sicilia nel territorio di Licodia Eubea, con una piccola porzione ricadente nel comune di Monterosso Almo (Libero Consorzio di Ragusa) .

Il bacino supera i 20 milioni di metri cubi di capacità e viene utilizzato per attività sportive e ricreative, tra cui pesca e canottaggio. L’area è raggiungibile dalla SS 194, con accessi nei pressi di Licodia Eubea e della località Torretta, nel comune di Vizzini.

Stato delle acque e prossimi aggiornamenti

La presenza di Planktothrix rubescens rappresenta un fenomeno monitorato con attenzione dagli enti competenti. L’evoluzione della fioritura dipenderà dai valori della conta cellulare e dalle condizioni ambientali delle prossime settimane. Ulteriori comunicazioni ufficiali sono attese da Arpa Sicilia e dagli enti territoriali coinvolti.